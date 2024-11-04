«Манчестер Сити» задумывается об усилении атакующей линии. Как сообщает портал Fichajes, на радаре чемпиона Англии последних лет находится нападающий Родриго. По данным источника, рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола определил Родриго как одну из главных целей, учитывая неопределённость с Эрлингом Холанном. Не исключено, что в 2025 году норвежец уйдёт в топ-клуб Испании.

Источник отмечает, что «Манчестер Сити» будет готов предложить за Родриго 150 миллионов евро. При этом переговоры будут непростыми, ведь в «Реале» высоко ценят 23-летнего бразильца и не хотят с ним расставаться.