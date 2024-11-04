«ПСЖ» рассчитывает усилить оборонительную линию. Как сообщает 90min, ссылаясь на Fichajes, чемпионы Франции предложили 95 миллионов евро за центрального защитника «Арсенала» Вильяма Салиба.

Действующий контракт Вильяма Салиба с «Арсеналом» рассчитан до середины 2027 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 23-летнего француза в 80 миллионов евро.

Всего за «Арсенал» Салиба провёл 96 официальных матчей, в которых забил пять голов и отдал два голевых паса.

Ранее сообщалось о готовности «ПСЖ» заплатить 100 миллионов евро за защитника Жюля Кунде из «Барселоны».