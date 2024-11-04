В «Челси» переживают из-за Палмера

Атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер почувствовал дискомфорт после подката Лисандро Мартинеса в матче Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед» (ничья 1:1). Как сообщает The Telegraph, в лондонском клубе переживают из-за состояния своего лидера. Палмер пройдёт медицинское обследование. В стане «пенсионеров» надеются на возвращение футболиста к тренировкам во вторник.

На этой неделе «Челси» проведёт матч Лиги конференций, но Палмер на этот турнир не заявлен. Дальше команду Энцо Марески ждёт домашнее лондонское дебри против «Арсенала» в чемпионате Англии. Матч пройдёт в воскресенье, 10 ноября.