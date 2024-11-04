Гвардиола снова пожаловался на график игр

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола снова пожаловался на напряжённый график игр в футболе.

«С учётом клубного чемпионата мира мы можем провести в этом сезоне более 70 игр. Это как в НБА! Но у них перерыв длится четыре месяца, а у нас – всего три недели!» - сказал Гвардиола журналистам.

Напомним, что на выходных «Манчестер Сити» потерпел поражение в гостях у «Борнмута» (1:2). Команда Хосепа Гвардиолы располагается на второй позиции турнирной таблицы Премьер-лиги, отставая от «Ливерпуля» на два очка.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт во вторник, 5 ноября, - против «Спортинга» в Лиге чемпионов.