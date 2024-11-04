Аморим выбрал схему для «Манчестер Юнайтед»

Со следующей недели Рубен Аморим станет главным тренером «Манчестер Юнайтед». Как сообщает ESPN, руководители «красных дьяволов» попросят Аморима высказать своё мнение о футболистах, чьи действующие контракты истекают по завершению сезона. Мнение португальского тренера будет учитываться при принятии решений.

Источник также отмечает, что Аморим собирается организовать переход «Манчестер Юнайтед» на его любимую схему 3-4-3.

Напомним, что неделю назад «Манчестер Юнайтед» из-за плохих результатов уволил Эрика тен Хага. На временной основе сейчас с командой работает Руд ван Нистелрой.