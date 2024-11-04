«Ньюкасл» готов заплатить за игрока «Бренфторда» больше 50 миллионов евро

Лидер «Брентфорда» Брайан Мбеумо может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Football Insider, заполучить 25-летнего камерунца хочет «Ньюкасл». Отмечается, что «Брентфорд» хочет выручить за своего футболиста чуть больше 50 миллионов евро.

Стоит отметить, что контракт Мбеумо с «Брентфордом» рассчитан до 30 июня 2026 года, а соглашение предусматривает продление ещё на год.

В нынешнем сезоне Брайан сыграл девять матчей за «Брентфорд» в Английской премьер-лиге и отметился восемью забитыми голами. Мбеумо перешёл в «Брентфорд» из «Труа» в 2019-м году за 6,5 миллионов евро.