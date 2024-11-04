Игроки «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы ван Нистелрой остался

После увольнения Эрика тен Хага временным тренером «Манчестер Юнайтед» стал Руд ван Нистелрой. При этом уже было объявлено о том, что со следующей недели команду будет тренировать португалец Рубен Аморим.

Как сообщает Sky, футболисты «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы после прихода Аморима ван Нистелрой продолжил работать в штабе в качестве «связующего звена». Игроки «красных дьяволов» ценят то, как нидерландец с ними общается.

«Манчестер Юнайтед» накануне сыграл вничью с «Челси» - 1:1. На текущий момент «красные дьяволы» занимают 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.