Гари Невилл назвал единственный хороший трансфер «Манчестер Юнайтед» за 10 лет

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал клуб за работу на трансферном рынке.

«Сюда приезжали проверенные и успешные тренеры, сюда приезжали игроки с большим потенциальном, которых считали хорошими подписаниями. Но на самом за последние 10 лет только один новичок «Манчестер Юнайтед» показал больше, чем я ожидал. Это Бруну Фернандеш. Другого игрока я не могу вспомнить. При этом клуб потратил 1,8 миллиарда фунтов за эти 10 лет. Нужно это менять», - сказал Невилл в эфире Sky Sports.

Напомним, что в воскресенье «Манчестер Юнайтед» на своём поле сыграл вничью с «Челси» - 1:1.