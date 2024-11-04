Звезду «Реала» Беллингема хотят купить три топ-клуба АПЛ

Полузащитник сборной Англии и мадридского «Реала» Джуд Беллингем пользуется спросом среди топ-клубов АПЛ. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в подписании звездного хавбека заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и лондонский «Челси». «Реал», в свою очередь, не отпустит Беллингема менее чем за 150 миллионов евро. Окончательное решение по футболисту будет принимать президент «королевского» клуба Флорентино Перес.

Трудовое соглашение Беллингема со «сливочными» рассчитано до середины 2029 года. В текущем сезоне Ла Лиги 21-летний англичанин провел семь матчей и отдал одну голевую передачу.

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