Мората рассказал, что думает о «Золотом мяче» Родри

Нападающий сборной Испании и «Милана» Альваро Мората прокомментировал победу полузащитника Родри Эрнандеса в номинации на «Золотой мяч».
«Я рассчитывал на победу Родри. Награда для него – это огромный успех Испании. В свое время «Золотого мяча» заслуживал Серхио Бускетс, но таких футболистов не выделяют, как форвардов и вингеров. Но именно такие футболисты являются архитекторами игры», - передает слова футболиста The Athletic.
В прошлом сезоне Родри стал чемпионом АПЛ и триумфатором чемпионата Европы – 2024. Второе место в голосовании занял Винисиус Жуниор, а третье – Джуд Беллингем.
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