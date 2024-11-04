Мората рассказал, что думает о «Золотом мяче» Родри

«Я рассчитывал на победу Родри. Награда для него – это огромный успех Испании. В свое время «Золотого мяча» заслуживал Серхио Бускетс, но таких футболистов не выделяют, как форвардов и вингеров. Но именно такие футболисты являются архитекторами игры», - передает слова футболиста The Athletic.