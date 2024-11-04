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Эду Гаспар покинет пост спортивного директора «Арсенала»

04 Ноября 2024 • 14:49 Комментировать

Спортивный директор лондонского «Арсенала» Эду Гаспар принял решение покинуть занимаемый пост. 

Как сообщает Daily Mail, руководство клуба ведёт диалог с Гаспаром, но точные причины его решения пока неясны. Предполагается, что в структуре клуба планируются перестановки, а уход Эду является следствием этого. Ожидается, что более подробная информация появится в ближайшие дни.

Отметим, что Эду Гаспар занимает должность спортивного директора с 2019 года.

После 10 туров «Арсенал» занимает лишь пятую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги, в последнем матче подопечные Артеты уступили «Ньюкаслу» (0:1). 

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Эду Гаспар
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