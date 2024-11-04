Эду Гаспар покинет пост спортивного директора «Арсенала»

Спортивный директор лондонского «Арсенала» Эду Гаспар принял решение покинуть занимаемый пост.

Как сообщает Daily Mail, руководство клуба ведёт диалог с Гаспаром, но точные причины его решения пока неясны. Предполагается, что в структуре клуба планируются перестановки, а уход Эду является следствием этого. Ожидается, что более подробная информация появится в ближайшие дни.

Отметим, что Эду Гаспар занимает должность спортивного директора с 2019 года.

После 10 туров «Арсенал» занимает лишь пятую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги, в последнем матче подопечные Артеты уступили «Ньюкаслу» (0:1).