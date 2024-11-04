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Лоуренсон: «Думаю, что Трент не продлит контракт с «Ливерпулем»

04 Ноября 2024 • 14:27 Комментировать
Ливерпуль
...
Астон Вилла
09.11 23:00

Бывший футболист «Ливерпуля» Марк Лоуренсон высказался о контракте защитника мерсисайдцев Трента Александра-Арнольда.

«Думаю, что Трент не будет продлевать контракт. Весь мир прекрасно знает, это не секрет, что его близкий друг, Джуд Беллингем, играет за мадридский «Реал», - цитирует Лоуренсона Sky Sports.

26-летний англичанин является воспитанником «Ливерпуля», в нынешнем сезоне он принял участие в 10 матчах Английской премьер-лиги и отметился одной голевой передачей. Контракт Трента с родным клубом рассчитан до 30 июня 2025 года, а его трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

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