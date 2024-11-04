Легенда «Манчестер Юнайтед»: «Арсенал» может стать чемпионом»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о шансах лондонского «Арсенала» на чемпионский титул в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги.
«Я не считаю, что у «канониров» нет шансов на титул. У команды произошел откат. К игре команды сейчас много вопросов, при этом не исключаю, что они выиграют титул. По-прежнему считаю, что «Арсенал» может стать чемпионом», - передает слова эксперта Sky Sports.
После десяти туров чемпионата Англии лондонская команда набрала 18 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. Подопечные Микеля Артеты отстают от лидирующего «Ливерпуля» на семь очков.
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