Легенда «Манчестер Юнайтед»: «Арсенал» может стать чемпионом»

«Я не считаю, что у «канониров» нет шансов на титул. У команды произошел откат. К игре команды сейчас много вопросов, при этом не исключаю, что они выиграют титул. По-прежнему считаю, что «Арсенал» может стать чемпионом», - передает слова эксперта Sky Sports.