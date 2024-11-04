Тренер «Ливерпуля» Слот оценил защитника команды Гомеса

Наставник «Ливерпуля» Арне Слот высказался об игре защитника команды Джо Гомеса в поединке десятого тура Премьер-лиги с «Брайтоном». Мерсисайдцы одержали домашнюю победу со счетом 2:1.
«На старте сезона Джо играл не лучшим образом, но в прошедшей встрече он проявил себя с лучшей стороны. Гомес – настоящий профессионал. Он всегда максимально выкладывается ради команды. Мне понравилась его игра», - передает слова нидерландского специалиста пресс-служба «красных».
После десяти туров Премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 25 баллов и лидирует в турнирной таблице. Подопечные Слота опережают идущий вторым «Манчестер Сити» на два очка.
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