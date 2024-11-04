Тренер «Ливерпуля» Слот оценил защитника команды Гомеса

«На старте сезона Джо играл не лучшим образом, но в прошедшей встрече он проявил себя с лучшей стороны. Гомес – настоящий профессионал. Он всегда максимально выкладывается ради команды. Мне понравилась его игра», - передает слова нидерландского специалиста пресс-служба «красных».