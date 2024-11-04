Бывший футболист «Байера», «Аякса» и других европейских клубов Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о приходе Рубена Аморима на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Мы скоро увидим, справится он или нет. Здесь всё зависит от того, каких футболистов он захочет подписать. Понятное дело, что после смены тренера игроки встряхнутся, воспрянут духом и могут себя проявить. Я думаю, что игроки «МЮ» могут выдать ещё хороший сезон. Поэтому всё равно, всё будет зависеть от тренера, какую он атмосферу принесёт в команду и каких футболистов приведёт в клуб», - сказал Булыкин.

Ранее «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении на пост главного тренера португальца Рубена Аморима. «Красные дьяволы» переманили 39-летнего специалиста из «Спортинга».

В чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» идёт на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 12 очков после 10 туров.

Кто такой Рубен Аморим, и почему «Манчестер Юнайтед» выбрал именно его