Тренер «Ливерпуля» Слот прокомментировал победу над «Брайтоном»

В рамках десятого тура АПЛ «Ливерпуль» на своем поле переиграл «Брайтон» со счетом 2:1. Об этом поединке высказался главный тренер мерсисайдского гранда Арне Слот.

«Хочу отметить нашего соперника. «Брайтон» хорошо показал себя в этой встрече. В перерыве я решил изменить тактику, после чего команда заиграла лучше. Первую половину мы провели не самым лучшим образом», - передает слова нидерландского специалиста пресс-служба «красных».

Матч «Ливерпуля» и «Брайтона» состоялся на стадионе «Энфилд» и завершился волевой победой мерсисайдцев со счетом 2:1. Подопечные Слота лидируют в турнирной таблице АПЛ, опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на два очка.