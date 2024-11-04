Реднапп сравнил матч «Манчестер Юнайтед» - «Челси» с игрой команд из паба

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Реднапп прокомментировал игру «Манчестер Юнайтед» против лондонского «Челси» в рамках десятого тура чемпионата Англии. Встреча прошла на «Олд Траффорд» и завершилась вничью со счетом 1:1.
«Иногда казалось, что играют команды из паба. Было тяжело наблюдать за матчем. В этом сезоне «МЮ» показывал и худших футбол, но в этот раз их не смогли переиграть. Не могу понять, кто из игроков «Юнайтед» сейчас хорош, а кто потерял мотивацию. Новому тренеру нужно будет разобраться с этим», - передает слова Реднаппа Sky Sports.
После этого матча «Манчестер Юнайтед» с 12 баллами занимает 13-е место в таблице АПЛ.
Бан пользователя