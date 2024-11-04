Рой Кин оценил уровень нынешнего «Манчестер Юнайтед»

«Нынешний «МЮ» - средняя команда. Это видно по ее показателям. У них то победа, то поражение. Неизвестно, как они сыграют в следующем поединке. Они сейчас далеки от возвращения в топ-4 Премьер-лиги. Сейчас в команде собраны средние футболисты. В них нет изюминки», - передает слова ирландца Sky Sports.