Рой Кин оценил уровень нынешнего «Манчестер Юнайтед»

Бывший капитан и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением об игре «красных дьяволов» в текущем сезоне.
«Нынешний «МЮ» - средняя команда. Это видно по ее показателям. У них то победа, то поражение. Неизвестно, как они сыграют в следующем поединке. Они сейчас далеки от возвращения в топ-4 Премьер-лиги. Сейчас в команде собраны средние футболисты. В них нет изюминки», - передает слова ирландца Sky Sports.
В матче десятого тура Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с лондонским «Челси» со счетом 1:1. Манкунианцы набрали 12 очков и занимают лишь 13-е место в таблице.
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