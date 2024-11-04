Реднапп – о «Манчестер Юнайтед»: «Амориму необходимо изменить состав, некоторым придётся уйти»

Бывший английский футболист Джейми Реднапп вновь раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед».

Команда под руководством Руда ван Нистелроя сыграла вничью с «Челси» в воскресенье (1:1). «Красные дьяволы» проведут ещё два матча при временном наставнике, после чего пост займёт Рубен Аморим, которого удалось переманить из лиссабонского «Спортинга».

«Временами это было похоже на игру в пабе. Тяжело смотреть, – делится впечатлениями Реднапп на Sky Sports. – Я не знаю, можно ли считать некоторых из этого состава «Юнайтед» недостаточно хорошими игроками, либо они просто лишены уверенности в себе. Амориму предстоит поменять многих, некоторым придётся уйти», – заявил экс-полузащитник сборной Англии.