Гвардиола: «Уокер может играть без тренировок»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о состоянии защитника Кайла Уокера.

В субботу 34-летний футболист вернулся на поле после болезни, отыграв весь матч против «Борнмута» (поражение 1:2).

Рулевой «горожан» признался, что за весь текущий сезон Уокер тренировался с командой всего четыре или пять раз. При этом, по словам испанца, для звёздного ветерана это не критично: «Он способен играть без тренировок, так как у него потрясающие физические данные. Однако, конечно, ему нужно вернуться в игровой ритм, поддерживать концентрацию», – цитирует City Xtra Гвардиолу.