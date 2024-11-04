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Гвардиола: «Уокер может играть без тренировок»

04 Ноября 2024 • 06:53 Комментировать
Брайтон
...
Манчестер Сити
09.11 20:30

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о состоянии защитника Кайла Уокера.

В субботу 34-летний футболист вернулся на поле после болезни, отыграв весь матч против «Борнмута» (поражение 1:2). 

Рулевой «горожан» признался, что за весь текущий сезон Уокер тренировался с командой всего четыре или пять раз. При этом, по словам испанца, для звёздного ветерана это не критично: «Он способен играть без тренировок, так как у него потрясающие физические данные. Однако, конечно, ему нужно вернуться в игровой ритм, поддерживать концентрацию», – цитирует City Xtra Гвардиолу.

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Кайл Уокер ещё теги

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