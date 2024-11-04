Лэмпард рассказал, в чём «Манчестер Юнайтед» хуже всех в АПЛ

Знаменитый экс-игрок и тренер Фрэнк Лэмпард назвал слабость «Манчестер Юнайтед».

В матче десятого тура Премьер-лиги манкунианцы сыграли вничью с «Челси» на «Олд Траффорд» (1:1). Голами отметились Бруну Фернандеш и Мойсес Кайседо, забившие на 70-й и 74-й минутах соответственно.

После завершения встречи легендарный экс-полузащитник «Челси» обозначил явный недостаток в игре «красных дьяволов»: «Пожалуй, «Манчестер Юнайтед» – худшая команда лиги с точки зрения игры в прессинге», – заявил Лэмпард, анализируя поединок на Sky Sports.

На данный момент «МЮ» руководит Руд ван Нистелрой, временно исполняющий обязанности главного тренера после отставки Эрика тен Хага. С 11 ноября новым постоянным наставником команды станет Рубен Аморим.