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«Манчестер Юнайтед» показывает худшую результативность за 51 год

04 Ноября 2024 • 05:58 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:1
Челси

Очередной тур принёс очередную порцию антирекордов «Манчестер Юнайтед».

Как отмечалось чуть раньше, «красные дьяволы» проводят свой худший за долгое время сезон с точки зрения набранных очков в Премьер-лиге. По информации The Athletic, ещё хуже обстоят дела с забитыми мячами: на счету «Юнайтед» всего девять голов после десяти туров – самый низкий для клуба показатель за 51 год. В кампании-1973/74 манкунианцы также поразили ворота соперников лишь девять раз в десяти стартовых встречах чемпионата.

Неделю назад работы в «Манчестер Юнайтед» лишился Эрик тен Хаг. В первом матче АПЛ под руководством временного рулевого Руда ван Нистелроя команда сыграла вничью с «Челси» на своём поле (1:1).

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Манчестер Юнайтед АПЛ

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