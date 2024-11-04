«Манчестер Юнайтед» показывает худшую результативность за 51 год

Очередной тур принёс очередную порцию антирекордов «Манчестер Юнайтед».

Как отмечалось чуть раньше, «красные дьяволы» проводят свой худший за долгое время сезон с точки зрения набранных очков в Премьер-лиге. По информации The Athletic, ещё хуже обстоят дела с забитыми мячами: на счету «Юнайтед» всего девять голов после десяти туров – самый низкий для клуба показатель за 51 год. В кампании-1973/74 манкунианцы также поразили ворота соперников лишь девять раз в десяти стартовых встречах чемпионата.

Неделю назад работы в «Манчестер Юнайтед» лишился Эрик тен Хаг. В первом матче АПЛ под руководством временного рулевого Руда ван Нистелроя команда сыграла вничью с «Челси» на своём поле (1:1).