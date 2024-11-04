Кайседо – лучший по отборам и перехватам в «Челси» со времён Канте

Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо достиг впечатляющих показателей оборонительных действий.

Эквадорец отбирает или перехватывает мяч у оппонентов в среднем по 5,3 раза за 90 минут в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. По данным Squawka, это лучший показатель среди игроков «Челси» со времён Н'Голо Канте образца сезона-2020/21. Француз, известный своей цепкостью и объёмом проделываемой работы, возвращал мяч «синим» 5,8 раз за полный матч в обозначенной кампании.

Мойсес Кайседо был куплен «Челси» у «Брайтона» летом прошлого года за 116 млн евро. Именно 23-летний хавбек поразил ворота «Манчестер Юнайтед» в воскресном матче чемпионата Англии, который завершился со счётом 1:1.