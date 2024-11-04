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«Ювентус» нашёл замену Бремеру в Англии слухи

04 Ноября 2024 • 05:11 Комментировать
Фулхэм
...
Брентфорд
1 2.03 X 3.75 2 3.60
Через 16 ч. 24 мин.

Центральный защитник «Фулхэма» Йоаким Андерсен заинтересовал «Ювентус».

В начале октября «бьянконери» потеряли Глейсона Бремера – центрбек выбыл из строя до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки. Известно, что в январе туринский клуб попробует подписать нового защитника на замену бразильцу. По сообщениям журналиста Экрема Конура, в сферу интересов «Ювентуса» попал Йоаким Андерсен. Стоимость 28-летнего футболиста «Фулхэма» оценивается порталом Transfermarkt в 35 млн евро.

Датчанин пополнил ряды «дачников» в августе нынешнего года, перебравшись из «Кристал Пэлас» за 29,5 млн евро. В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги игрок провёл шесть матчей.

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