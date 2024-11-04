Центральный защитник «Фулхэма» Йоаким Андерсен заинтересовал «Ювентус».

В начале октября «бьянконери» потеряли Глейсона Бремера – центрбек выбыл из строя до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки. Известно, что в январе туринский клуб попробует подписать нового защитника на замену бразильцу. По сообщениям журналиста Экрема Конура, в сферу интересов «Ювентуса» попал Йоаким Андерсен. Стоимость 28-летнего футболиста «Фулхэма» оценивается порталом Transfermarkt в 35 млн евро.

Датчанин пополнил ряды «дачников» в августе нынешнего года, перебравшись из «Кристал Пэлас» за 29,5 млн евро. В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги игрок провёл шесть матчей.