Гвардиола не знает, останется ли де Брёйне в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не порадовал болельщиков клуба ответом на вопрос о будущем Кевина де Брёйне.

Контракт 33-летнего бельгийца истекает по окончании текущего сезона. Журналисты спросили у испанского рулевого, достиг ли клуб прогресса в переговорах со звёздным хавбеком, однако определённого ответа не последовало: «Я не знаю», – приводит журналист Фабрицио Романо слова Гвардиолы.

Кевин де Брёйне выступает за «горожан» с 2015 года. В текущем сезоне он отметился одним голом и одним результативным пасом в шести матчах.

Во вторник «Манчестер Сити» проведёт выездной матч Лиги чемпионов против лиссабонского «Спортинга».