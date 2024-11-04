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Сафонов в старте, дубль Кейна, Левандовски без гола: Чем запомнились матчи выходных в топ-5 лигах

04 Ноября 2024 • 10:30 Комментировать
Борнмут
2:1
Манчестер Сити

Прошли очередные туры в европейских национальных чемпионатах. «Барселона» сильно оторвалась от не сыгравшего «Реала», потерпели поражения «Манчестер Сити» с «Арсеналом», «Байер» снова устроился на ничью. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» кратко рассказывает об этом.

Сбой у «маленьких ослов» Конте

«Наполи», в предыдущих семи турах Серии А пропустивший лишь однажды, вдруг взял и принял три безответных мяча от «Аталанты». Команда Конте вспомнила, как пострадала в первом туре от «Вероны», и повторила это. «Наполи» остался лидировать в таблице, но его поджимает «Интер», голом Лаутаро Мартинеса дожавший «Венецию». «Ювентус» поверх двух ничьих выиграл у «Удинезе», «Милан» скромно одолел «Монцу».

Слот вернул «Ливерпулю» первый слот в таблице

В АПЛ проиграли сразу два клуба из «большой тройки». У «Арсенала», минимально уступившего «Ньюкаслу», вообще всего лишь два очка за три последних тура. Вроде как сенсационное поражение (от «Борнмута») потерпел «Манчестер Сити», но команда Гвардиолы уже несколько туров побеждала в чемпионате на тоненького – и доигралась. Тут даже гол Гвардиола «небесно-голубых» не спас. Итого у «Сити» второе поражение в официальных матчах за четыре дня (предыдущее было от «Тоттенхэма» в Кубке лиги).

«Ливерпуль» тоже был недалёк от поражения, но сошёл по ходу матча с неверного пути и встал на верный. 0:1 от «Брайтона» Гакпо и Салах переделали в 2:1. «Красные» возвратили себе лидерство, упущенное в предыдущем туре. «Красные дьяволы» под руководством ван Нистелроя рубились с «Челси» – Бруну Фернандеш с пенальти вывел «Манчестер Юнайтед» вперёд, однако Мойсес Кайседо спустя четыре минуты вернул ничью – 1:1.

«Ноттингем Форест» пробует себя в качестве новой «Астон Виллы» – «лесники» разгромили «Вест Хэм» и забрались в тройку. А вот настоящая «Астон Вилла» сама проиграла крупно – вошедшему во вкус «Тоттенхэму». Причём победа у «шпор» не простая, а волевая. 4:1.

Синдром второго сезона

Что-то приуныл «Байер» – четыре ничьи в пяти турах чемпионата Германии. По игре и по моментам команда Хаби Алонсо явно переиграла вице-чемпиона «Штутгарт», но надо было ещё забить, а с этим возникли проблемы. 0:0. У «Баварии» таких проблем нет – 3:0 над «Унионом» с дублем Кейна. Дортмундская «Боруссия» проснулась с волевой победой над «РБ Лейпцигом» – 2:1 там. Франкфуртский «Айнтрахт», идущий сейчас третьим, вдоволь повеселился на фоне «Бохума» – 7:2. Для Бундеслиги подобные счета вполне типичны, правда?

Кузяев засвидетельствовал победу, Головин – поражение

Неожиданность во Франции – Сафонов получил место в старте «ПСЖ». Отразил Матвей оба удара в его створ. Доннарумма весь матч пробыл в запасе. Быстрый гол некогда опального Дембеле принёс парижанам выигрыш у «Ланса», проведшего более получаса вдесятером. «Монако» продолжил самоустраняться от борьбы за чемпионство – с Головиным отхватил поражение от «Анже». Зато «Марсель» взял победу над «Нантом». Кузяев вышел в концовке за «Гавр», победивший «Монпелье» с последнего места и оторвавшийся от него в таблице. До этого «гаврики» проиграли шесть матчей Лиги 1 подряд.

«Барселона» не знает слова «стоп»

В Испании тур оказался неполным. Три матча были перенесены из-за смертоносного наводнения в Валенсии. В том числе мадридский «Реал» не сыграл с «Валенсией». А «Барселона» оторвалась от «сливочных» на максимальное однозначное число очков – девять. «Сине-гранатовые» выиграли 3:1 каталонское дерби у «Эспаньола». При этом Левандовски не забил за «блауграну» впервые с конца сентября. Рафинья в прошедшем матче забил однажды, Ольмо – дважды. Джулиано Симеоне тоже отличился – за клуб Диего Симеоне. Вместе с Сорлотом. Мадридский «Атлетико» победил двумя безответными голами «Лас-Пальмас».

Кирилл Иванцов

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