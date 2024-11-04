Рой Кин обвинил Бруну Фернандеша в проблемах «Манчестер Юнайтед»

Известный экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал нынешнего капитана команды Бруну Фернандеша.

Неделю назад клуб отправил в отставку Эрика тен Хага в связи с неудовлетворительными результатами. По мнению Кина, португальский полузащитник не лучшим образом проявил себя в трудные времена.

«Многие игроки не слишком заботятся о ситуации – они просто сосредоточены на новом тренере. Не думаю, что Фернандеш сделал достаточно за последний год или около того, чтобы помочь тен Хагу. Бруну не проявил лидерских качеств, когда дела шли плохо», – заявил ирландец, выступая на Sky Sports после ничьей с «Челси» (1:1).

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» временно возглавляет Руд ван Нистелрой. С 11 ноября должность займёт Рубен Аморим.