Мазрауи ответил, что изменилось в «Манчестер Юнайтед» после ухода тен Хага

Правый защитник «Манчестер Юнайтед» Нуссаир Мазрауи рассказал об изменениях, произошедших в команде после отставки Эрика тен Хага.

Нидерландский наставник был уволен 28 октября. Под руководством временного рулевого Руда ван Нистелроя «красные дьяволы» одолели «Лестер» в Кубке Англии (5:2) и сыграли вничью с «Челси» в Премьер-лиге (1:1).

«Невозможно внести кардинальные изменения за пять дней, поэтому мы продолжаем делать то же самое, но с большей интенсивностью. Именно это вынуждает соперников чаще терять мяч и заводит зрителей», – приводит talkSPORT слова Мазрауи.

С 11 ноября должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» займёт Рубен Аморим.