«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении полузащитника «Сандерленда» Криса Ригга.

«Красные дьяволы» уже фигурировали в числе претендентов на 17-летнего футболиста в недавнем прошлом наряду с другими европейскими грандами. По данным Football Insider, интерес «Юнайтед» к перспективному хавбеку довольно серьёзен. Стоимость потенциального трансфера оценивается в 20-30 млн фунтов стерлингов (24-36 млн евро) – внушительная сумма, учитывая возраст игрока.

Крис Ригг провёл 12 матчей за «Сандерленд» в нынешнем розыгрыше Чемпионшипа, отметившись тремя забитыми мячами. Контракт англичанина с «чёрными котами» рассчитан до середины 2027 года.