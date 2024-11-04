Мареска рассказал, как оценивает игру Кайседо в «Челси»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска отметил выступление полузащитника Мойсеса Кайседо.

Гол 23-летнего эквадорца позволил «синим» уйти от поражения в матче с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«С момента моего прибытия сюда Кайседо просто великолепен. Как я уже говорил на этой неделе, когда клуб платит за игроков большие деньги, люди ждут, что они будут лучшими. Взлёты и падения – это нормально.

Кайседо значительно прибавил. Он доказывает, насколько хорош», – передаёт журналист Фабрицио Романо слова Марески.

Напомним, «Челси» приобрёл Мойсеса Кайседо у «Брайтона» летом прошлого года за 116 млн евро.