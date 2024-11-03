Мареска: «Я влюблён в состав «Челси»

Рулевой «Челси» Энцо Мареска вновь выразил восторг качеством состава своей команды.

В выездном матче десятого тура Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед», который прошёл в воскресенье, «синие» добыли ничью (1:1). В настоящий момент лондонцы располагаются на четвёртой строчке в таблице с 18 баллами в активе.

«Я располагаю одним из лучших составов в Премьер-лиге, не сомневаюсь в этом. Я влюблён в этот состав – это первое, что я сказал клубу, когда приехал сюда. Команда действительно очень хороша», – приводит журналист Бобби Винсент слова итальянского тренера, занявшего свой пост перед началом нынешнего сезона.