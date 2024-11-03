Фернандеш: «Я извинился перед тен Хагом»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался об увольнении Эрика тен Хага с поста главного тренера клуба.

«Никто не испытывает радости, когда тренера увольняют. Команда не в лучшем состоянии, результаты плохие, и он один несёт за это ответственность. Каждый раз, когда тренер уходит, то каждый футболист берёт вину на себя. Конечно, легче избавиться от одного тренера, чем от всех игроков. Я поговорил с тен Хагом и извинился перед ним. Я не забивал голы и чувствую ответственность за это. Конечно, он знает, что я выкладываюсь на все 100%, даже если не забиваю», - цитирует Фернандеша Sky Sports.