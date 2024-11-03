Ван Нистелрой оценил тренерский уровень Аморима

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой поделился мнением о будущем постоянном наставнике команды.

Нидерландец временно занял пост после увольнения своего соотечественника Эрика тен Хага. Под руководством ван Нистелроя «красные дьяволы» проведут ещё два матча, а во второй половине ноября управлять коллективом будет уже Рубен Аморим.

«С нетерпением жду возможности узнать Аморима поближе. Рубен – талантливый молодой тренер, отлично проявивший себя в Португалии. Он добивался успеха на протяжении длительного периода. Моя главная цель – продолжать помогать клубу», – ответил ван Нистелрой.

Рубен Аморим в настоящий момент работает в лиссабонском «Спортинге». Должность во главе «львов» специалист занимает с 2020 года.