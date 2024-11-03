«Манчестер Юнайтед» установил личный антирекорд последних 38 лет

«Манчестер Юнайтед» проводит худший старт в чемпионате Англии за долгие годы.

В воскресенье манкунианцы не смогли удержать победу в домашнем поединке с «Челси» (1:1). После десяти туров нынешнего розыгрыша Премьер-лиги на счету «красных дьяволов» всего 12 набранных очков. По сведениям Opta, это худший старт команды в чемпионате с сезона-1986/87, когда было набрано восемь очков после десяти проведённых встреч.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. Напомним, что недавно с должности тренера команды был уволен Эрик тен Хаг – его временно заменяет Руд ван Нистелрой. После ноябрьской международной паузы руководить коллективом будет уже Рубен Аморим.