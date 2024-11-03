Ван Нистелрой – о ничьей с «Челси»: «Я разочарован, мы могли выиграть»

Временный рулевой «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой недоволен ничейным исходом матча с «Челси» (1:1).

Хозяева поля сделали серьёзную заявку на победу, открыв счёт на 70-й минуте благодаря точному удару Бруну Фернандеша с пенальти. Преимущество сохранялось недолго: уже на 74-й минуте Мойсес Кайседо установил на табло окончательный результат.

«Качественное выступление. Игроки были хороши, сражались за каждый дюйм поля. Было приятно за этим наблюдать.

Учитывая все созданные нами моменты, мы вполне могли забить ещё один гол и выиграть матч. Жаль, что нам это не удалось. Я немного разочарован итогом.

Позади непростая неделя с эмоциональными американскими горками – произошло так много всего. Моя работа заключается в том, чтобы держать корабль на плаву», – передаёт BBC слова ван Нистелроя.