Мареска признался, что доволен ничьей с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска прокомментировал ничью в поединке с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

Команда Руда ван Нистелроя, ставшего временным преемником уволенного Эрика тен Хага, открыла счёт на 70-й минуте – Бруну Фернандеш реализовал пенальти. Спустя всего четыре минуты гости отыгрались усилиями Мойсеса Кайседо.

«Мы знали, что матч будет трудным по многим причинам. Нам удалось отыграться, а после этого мы пытались вырвать победу. Мы знали, насколько сложная перед нами задача, поэтому довольны итогом.

Игроки «Юнайтед» хотят доказать, что достаточно хороши. У нового тренера свои идеи, поэтому нам пришлось готовиться по-другому», – цитирует BBC Мареску.