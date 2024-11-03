Рой Кин высказался о назначении Аморима в «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин дал комментарий о скором приходе Рубена Аморима.

В воскресенье «красные дьяволы» под руководством временного рулевого Руда ван Нистелроя сыграли вничью с «Челси» (1:1). Команда проведёт ещё два матча под руководством нидерландца, после чего к работе приступит Рубен Аморим, которого «Юнайтед» переманил из лиссабонского «Спортинга».

«Амориму следовало подписать более длительный контракт. Это очень средняя команда, впереди длинный путь. Статистика лишь подтверждает это. Всё далеко от идеала. Нынешний «Юнайтед» посредственен во всём, в игре нет ничего, что можно выделить», – сказал Кин, выступая на Sky Sports после поединка с «Челси».