Кайседо – о ничьей с «Манчестер Юнайтед»: «Мы заслуживали победу»

Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо пообщался с прессой после матча с «Манчестер Юнайтед». Эквадорец отметился забитым голом.

«Мне предоставился шанс забить, и я им воспользовался, очень рад этому. Мы наступали после пропущенного гола и понимали, что сможем сравнять счёт.

Считаю, что мы заслужили победу. Конечно, все понимали, что игра будет сложной, к этому и готовились. Очень рад за свою команду, это была славная битва», - цитирует Кайседо Sky Sports.

Сегодняшняя ничья позволила «Челси» подняться на четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет семь очков.