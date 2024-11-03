«Челси» 11 лет не может обыграть «Манчестер Юнайтед» в АПЛ на «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» продлил беспроигрышную серию в домашних матчах Премьер-лиги против «Челси».

«Красные дьяволы» вышли вперёд на 70-й минуте усилиями Бруну Фернандеша, реализовавшего пенальти, однако уже на 74-й гости сравняли счёт – отличился Мойсес Кайседо. В оставшееся время зрители голов не увидели. Таким образом, «Челси» не побеждает на «Олд Траффорд» в рамках чемпионата уже на протяжении 12 поединков кряду. Последняя на данный момент победа «синих» в выездной встрече с «Юнайтед» в АПЛ была добыта в мае 2013 года, когда манкунианцев ещё возглавлял сэр Алекс Фергюсон.

После десяти туров «Челси» располагается на четвёртой строчке в таблице с 18 очками. «Манчестер Юнайтед» – 13-й с 12-ю баллами.