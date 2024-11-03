Из-за них «Манчестер Юнайтед» остался без победы: три худших игрока матча против «Челси»

Выставили оценки футболистам Руда ван Нистелроя

Незавидное приданное достаётся Рубену Амориму – абсолютно разобранный «Манчестер Юнайтед». Такого сумбура, наверное, ни в одном суперклубе не было. Есть вроде классные исполнители, есть неогранённые бриллианты, но все действуют невпопад, про командную игру даже говорить не приходится. И регресс заметен у лидеров. Воскресит ли «дьяволов» Аморим? Очень интересно посмотреть.

А пока давайте разбираться, из-за кого же «МЮ» в итоге довольствовался ничейным результатом? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Руда ван Нистелроя.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» – «ЧЕЛСИ»

АЛЕХАНДРО ГАРНАЧО – 4,0. Фланги атаки у «МЮ» сегодня не работали. Гарначо и Рэшфорд ещё и менялись краями – этот ход тоже ничего не дал. Номинально правый Алехандро был просто смят Джеймсом, проиграв тому восемь единоборств из девяти.

Загубил шикарный момент после передачи Бруну – пробил в руки Санчесу из убойной позиции, три раза потерял мяч в дриблинге и совершил 11 потерь всего. Плохо, очень плохо.

МАРКУС РЭШФОРД – 3,5. Долгое время Рэшфорд перерастал статус подающего надежды, и вот – перерос. Перерос в разрушителя надежды. Давненько уже фанаты «дьяволов» не увидели от Маркуса ярких игр, зато регулярно видят упущенные возможности и недоработки в обороне.

Сегодня с угла вратарской пальнул в каркас, загубив шикарный голевой момент, а сам в созидании не участвовал. В пассиве Рэшфорд четыре (из пяти) неудачные попытки дриблинга и всего 15 точных передач, ни одна из которых игру не обострила.

МАНУЭЛЬ УГАРТЕ – 3,0. На опорную зону Амориму тоже придётся обратить особое внимание. Каземиро хоть собирает подборы, создаёт моменты (пенальти), чем занимался Угарте – вообще непонятно. И как его продержали на поле 84 минуты – тоже.

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Проиграл 11 единоборств из 13 (катастрофа), шесть раз сфолил, дважды был пройден на дриблинге и потерял Кайседо, нанёсшего голевой удар. По нашему мнению, худший игрок матча.