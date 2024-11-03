«Манчестер Юнайтед» за четыре минуты обменялся голами с «Челси» и будет встречать Аморима на 13-й позиции в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 10-го тура АПЛ состоялся 3 ноября на стадионе «Олд Траффорд».

Главный матч английского тура переносит нас в Манчестер. «Красные дьяволы» завершают максимально событийную неделю: сначала был уволен тен Хаг, потом под руководством ван Нистелроя вынесли «Лестер» из Кубка лиги, а буквально позавчера было объявлено о назначении Рубена Аморима. Португалец вместе со своим штабом покидает «Спортинг» и едет в Англию, но к матчу против «Челси» он ещё команду не готовил.

Зато «дьяволы» полетели ко второй победе под руководством ван Нистелроя. Но активнее начали матч гости из Лондона. Куда больше позиционных атак «Челси» мы увидели на первых минутах, а апогеем стал навес Палмера от правого угла поля. Коул закрутил к ближнему углу вратарской, где открылись Мадуэке и Фофана, помешав друг другу. Нони пробил с помехами от своего же партнёра, поэтому попал в штангу. А добивание Колуилла пришлось в сетку с внешней стороны.

Ответ «Манчестер Юнайтед» подоспел на исходе получаса игры. Маркус Рэшфорд ускорился слева и прострелил, Санчес отразил мяч аккурат на Бруну Фернандеша, но тот не сумел подстроиться и вместо голевого добивания упустил мяч за пределы поля. А уже на последних секундах первого тайма забить мог сам Рэшфорд. Теперь уже Бруну Фернандеш отыскал одноклубника на углу вратарской. Джеймс перехватить не сумел, а Маркус сходу шарахнул в перекладину.

Вторая половина встречи началась с игры более осторожной. Зато была украшена голами. В середине тайма команды обменялись ударами – сначала Педру Нету с линии штрафной площади пробил рядом со штангой, а в ответной атаке Гарначо примерно с той же позиции пробил в руки голкиперу. Гол состоялся через пять минут. Теперь уже заброс Каземиро нашёл Хёйлунна, который ускользнул от Фофана и был сбит голкипером. Датчанин добавил «эмоций» падению, и рефери указал на «точку».

Пенальти реализовал Бруну Фернандеш, пробив низом немного левее центра – 1:0. Но сильно порадоваться «МЮ» не успел. Всего через четыре минуты Лондон восстановил статус-кво. Палмер подал от угла поля – Каземиро вынес. Но вынес прямо на ногу Мойсесу Кайседо, который с линии штрафной площади ахнул точно в «шестёрку». Прыжок голкипера не спас хозяев – 1:1.

При равном счёте «МЮ» и «Челси» уже решили не рисковать, спокойно докатили игру до финального свистка. На 13-й позиции «красные дьяволы» встретят Рубена Аморима.