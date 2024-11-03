Эмери – о поражени от «Тоттенхэма»: «Такой игры я и ожидал»

Наставник бирмингемской «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о поражении от «Тоттенхэма» (1:4).

«Мы уже выигрывали здесь и понимали, как это сделать снова, но нам противостояла классная команда.

Они очень быстро забили во втором тайме, что усложнило нам задачу. После второго пропущенного гола мы не смогли вернуться в игру. Если честно, то примерно такой игры от своей команды я и ожидал.

Конечно, я не буду скрывать, что мы разочарованы, но нужно принять это, чемпионат длинный, некогда расстраиваться», - цитирует Эмери Sky Sports.

Стоит отметить, что в следующем туре «Астон Вилле» предстоит сыграть на выезде против «Ливерпуля».