Макгинн – о поражении от «Тоттенхэма»: «Нас наказали за ошибки»

Капитан «Астон Виллы» Джон Макгинн подвёл итоги матча с «Тоттенхэмом» (1:4).

«Сегодня нас наказали за ошибки. Мы имели хороший шанс при счёте 1:2, но не смогли забить. Третий гол – это наша ошибка, а четвёртый – прекрасно исполненный штрафной.

Нам нельзя опускать руки, нужно сосредоточиться на следующих матчах. Думаю, что многим командам будет очень сложно на этом стадионе.

Считаю, что мы должны сохранять позитивный настрой. «Тоттенхэм» разгромил нас в прошлом сезоне, но в итоговой таблице мы были выше», - цитирует Макгинна Sky Sports.

«Астон Вилла» занимает пятое место, а «Тоттенхэм» расположился на седьмой строчке.