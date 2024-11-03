Соланке: «Мы правильно отреагировали на пропущенный гол»

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Доминик Соланке прокомментировал победу над «Астон Виллой» (4:1). 27-летний англичанин отметился дублем.

«Уже не первый раз в сезоне мы пропускаем первыми, в игре против «Кристал Пэлас» от нас не последовало правильной реакции, но сегодня мы это сделали.

Четыре гола? Мы всегда верим, что способны много забить, сегодня во втором тайме это получилось.

Дубль? В последнее время не всё шло так, как хотелось бы, рад, что сегодня мне удалось отличиться дважды», - цитирует Соланке Sky Sports.

Сегодняшняя победа позволила «Тоттенхэму» подняться на седьмое место в турнирной таблице АПЛ.