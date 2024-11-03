«Тоттенхэм» проиграл первый тайм «Астон Вилле», но затем разгромил противника

В 10-м туре Премьер-лиги «Тоттенхэм» играл против «Астон Виллы». Команды часто били по воротам, но в основном неточно, к тому же почти все попадания в створ становились результативными.

На 32-й минуте Люка Динь с левого фланга навесил в центр штрафной, а там Амаду Онана выиграл верховое единоборство и головой пробил в правый нижний угол, голкипер в сумасшедшем прыжке свою команду спас. Тут же угловой у гостей, Динь навесил к ближней штанге, откуда по своим воротам головой пробил Педро Порро, кипер справился с этой угрозой, однако парировал мяч на Моргана Роджерса, который с близкого расстояния поразил цель - 0:1.

Сразу после перерыва Сон Хын Мин получил мяч на левом фланге, приблизился к штрафной и выполнил шикарный кросс в центр вратарской, где защитники «Астон Виллы» потеряли Бреннана Джонсона, а тот с близкого расстояния отправил снаряд в сетку - 1:1. Дестини Удоджи слева влетел в штрафную и прострелил к одиннадцатиметровой отметке на Доминика Соланке, форвард «Тоттенхэма» пробил низом в левый угол, но вратарь в шикарном прыжке свою команду спас. Штрафной на левом фланге заработали бирмингемцы, с навесом Диня хозяева справились и вынесли мяч на Джона Макгинна, а тот с 18 метров пальнул рядом с левым верхним углом. На 75-й минуте Деян Кулушевски получил мяч от Джонсона перед штрафной соперника и отдал шикарный разрезающий пас на Соланке, который по центру выскочил на рандеву с голкипером и аккуратно перекинул его - 2:1. Тут же быстрая атака получилась у «шпор», в ходе которой Ришарлисон слева влетел в штрафную гостей и прострелил в центр вратарской, откуда Соланке практически без сопротивления поразил пустой створ - 3:1. Красивый гол со штрафного забивали хозяева на 90-й минуте - Джеймс Мэддисон с 18 метров шикарно перебросил стенку и уложил мяч в правый верхний угол - 4:1.

«Шпоры» вышли на седьмое место, соперник - пятый.