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«Тоттенхэм» проиграл первый тайм «Астон Вилле», но затем разгромил противника

03 Ноября 2024 • 19:02 Комментировать
Тоттенхэм
4:1
Астон Вилла
окончен

В 10-м туре Премьер-лиги «Тоттенхэм» играл против «Астон Виллы». Команды часто били по воротам, но в основном неточно, к тому же почти все попадания в створ становились результативными.

На 32-й минуте Люка Динь с левого фланга навесил в центр штрафной, а там Амаду Онана выиграл верховое единоборство и головой пробил в правый нижний угол, голкипер в сумасшедшем прыжке свою команду спас. Тут же угловой у гостей, Динь навесил к ближней штанге, откуда по своим воротам головой пробил Педро Порро, кипер справился с этой угрозой, однако парировал мяч на Моргана Роджерса, который с близкого расстояния поразил цель - 0:1.

Сразу после перерыва Сон Хын Мин получил мяч на левом фланге, приблизился к штрафной и выполнил шикарный кросс в центр вратарской, где защитники «Астон Виллы» потеряли Бреннана Джонсона, а тот с близкого расстояния отправил снаряд в сетку - 1:1. Дестини Удоджи слева влетел в штрафную и прострелил к одиннадцатиметровой отметке на Доминика Соланке, форвард «Тоттенхэма» пробил низом в левый угол, но вратарь в шикарном прыжке свою команду спас. Штрафной на левом фланге заработали бирмингемцы, с навесом Диня хозяева справились и вынесли мяч на Джона Макгинна, а тот с 18 метров пальнул рядом с левым верхним углом. На 75-й минуте Деян Кулушевски получил мяч от Джонсона перед штрафной соперника и отдал шикарный разрезающий пас на Соланке, который по центру выскочил на рандеву с голкипером и аккуратно перекинул его - 2:1. Тут же быстрая атака получилась у «шпор», в ходе которой Ришарлисон слева влетел в штрафную гостей и прострелил в центр вратарской, откуда Соланке практически без сопротивления поразил пустой створ - 3:1. Красивый гол со штрафного забивали хозяева на 90-й минуте - Джеймс Мэддисон с 18 метров шикарно перебросил стенку и уложил мяч в правый верхний угол - 4:1.

«Шпоры» вышли на седьмое место, соперник - пятый.

Протокол игры  
Тоттенхэм4:1Астон Вилла
  32'Роджерс Морган (0:1)
(1:1) Джонсон Бреннан49'  
(2:1) Соланке Доминик75'  
(3:1) Соланке Доминик79'  
(4:1) Мэддисон Джеймс90'  
Викарио ГульельмоПорро Педро  54'Ромеро Кристиан  58' 61' (Дэвис Бен ( 61') Дрэгушин РадуУдоджи Дестини 82' (Грэй Арчи ( 82') Кулушевски ДеянБентанкур Родриго 56' (Ришарлисон ( 56'Мэддисон Джеймс 82') Сарр Пап МатарДжонсон БреннанСоланке ДоминикХын Мин Сон 56' (Биссума Ив ( 56')
Запасные: Бергвалль ЛукасВернер ТимоМур МикиФорстер Фрейзер
Мартинес ЭмилианоКэш Мэтти 60' (Карлос Диего Сантос ( 60') Конса ЭзриТоррес Пау IIДинь ЛюкаМакгинн Джон 80' (Бэйли Леон ( 80') Онана АмадуТилеманс Юри 81' (Филоджин-Байдейс Джейден ( 81') Рамси Джакоб 81' (Камара Бубакар I ( 81') Роджерс Морган 69' (Дуран Джон ( 69') Уоткинс Олли
Запасные: Ольсен РобинБуэндия ЭмилианоМатсен ЯнМингс Тайрон
03 ноября. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
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