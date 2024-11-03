«Манчестер Юнайтед» и «Челси» огласили стартовые составы

Стали известны стартовые составы на «Манчестер Юнайтед» и лондонского «Челси» на матч десятого тура Английской премьер-лиги.

Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: Онана, Далот, де Лигт, Мартинес, Мазрауи, Угарте, Каземиро, Фернандеш, Гарначо, Рэшфорд, Хёйлунн.

Стартовый состав «Челси»: Санчес, Гюсто, Фофана, Колвилл, Джеймс, Кайседо, Лавиа, Палмер, Мадуэке, Нету, Джексон.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице, «Челси» же располагается на шестой строчке.

Свисток о начале поединка прозвучит в 19:30 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте сетевого издания LiveResult.ru.