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Дьёкереш отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед»

03 Ноября 2024 • 17:10 Комментировать

Нападающий Виктор Дьёкереш отказался от варианта с переходом из лиссабонского «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед». Об этом на своих страницах рассказывает португальский Record.

По данным источника, Дьёкереш увидел только один позитивный аспект в проекте «красных дьяволов» - это скорое назначение на пост главного тренера Рубена Аморима. Этот один аспект не убедил 26-лентнего форварда.

В сезоне 2024/2025 Виктор Дьёкереш провёл 16 официальных матчей, в которых забил 20 голов и отдал четыре голевых паса. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон Виктор Дьёкереш ещё теги
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