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«Тоттенхэм» объявил состав на матч АПЛ против «Астон Виллы»

03 Ноября 2024 • 15:59 Комментировать
Тоттенхэм
0:1
Астон Вилла
1 1.90 X 4.15 2 3.65
1-й тайм

В одном из воскресных матчей Английской премьер-лиги «Тоттенхэм» будет принимать «Астон Виллу». Главный тренер лондонской команды Анге Постекоглу принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Викарио, Порро, Ромеро, Дрэгушин, Удоги, Сарр, Бентанкур, Кулушевски, Джонсон, Соланке, Сон.

Матч между «Тоттенхэмом» и «Астон Виллой» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что на текущий момент «Тоттенхэм» занимает десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
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