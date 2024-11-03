«Тоттенхэм» объявил состав на матч АПЛ против «Астон Виллы»

В одном из воскресных матчей Английской премьер-лиги «Тоттенхэм» будет принимать «Астон Виллу». Главный тренер лондонской команды Анге Постекоглу принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Викарио, Порро, Ромеро, Дрэгушин, Удоги, Сарр, Бентанкур, Кулушевски, Джонсон, Соланке, Сон.

Матч между «Тоттенхэмом» и «Астон Виллой» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что на текущий момент «Тоттенхэм» занимает десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.