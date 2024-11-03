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«Тоттенхэм» может подписать голкипера «Арсенала» летом

03 Ноября 2024 • 14:51 Комментировать

Голкипер «Арсенал» Карл Хейн, выступающий на правах аренды за «Вальядолид», может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Football Insider, в услугах эстонского футболиста заинтересован «Тоттенхэм», который рассчитывает укрепить позицию второго вратаря. Отмечается, что контракт Хейна с «Арсеналом» истекает в конце сезона, а значит он сможет вести переговоры с новым клубом уже зимой.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании эстонец провёл 12 матчей за «Вальядолид», три из которых он отстоял на ноль. Трансферная стоимость голкипера оценивается всего лишь в три миллиона евро.

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