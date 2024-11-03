Ван Нистелрой поделился ожиданиями от матча против «Челси»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой поделился ожиданиями от матча с «Челси».

«Это будет большая игра. Сейчас «Челси» играет очень здорово, в их составе много классных игроков, которые способны решить исход встречи. Мы должны показать лучшую игру, чтобы добиться результата, это именно то, чего мы хотим. Конечно, мы с уважением относимся к такому сопернику, поэтому нам нужно быть единым целым, чтобы победить.

Изменения в составе по сравнению с кубковым мачем? Я не думаю, что будет большая ротация. Мы надеемся, что Эриксен сможет принять участие в матче, он усердно работает над этим», - приводит слова ван Нистелроя пресс-служба клуба.